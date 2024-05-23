Artistik Buz Pateni ve Senkronize Buz Pateni yarışmaları Samsun'da yapılacak

Senkronize Buz Pateni 19 Mayıs Yarışması'na da pre-juvenile, juvenile, basic novice, advanced novice, mixed age I, mixed age III ve junior kategorilerinde 11 kulüpten

Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması'nda ise genç amatörler, yetişkin amatörler ve elit amatörler kategorilerinden 32 kulüpten ve 24 ferdi sporcu olmak 106 sporcu yarışacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Bursa ve Erzurum illerinden sporcuların katılımıyla düzenlenen organizasyon, Samsun Buz Sporları Salonu'nda yapılacak.

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