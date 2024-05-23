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        Havza'da Floor Curling Turnuvası düzenlendi

        Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında Floor Curling Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:18
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        Havza'da Floor Curling Turnuvası düzenlendi
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        Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında Floor Curling Turnuvası düzenlendi.

        Kaymakamlık, Havza Belediyesi, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Curling Federasyonu işbirliği ile Kevser Parkı'ndaki turnuvanın açılış maçını Kaymakam Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz yaptı.

        Kaymakam Ayvat, festival kapsamında düzenlenen turnuvaya katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizde ilk kez gerçekleştirilen ekinlik festivalimize renk kattı. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan etkinliklerimiz ile festivalimiz devam ediyor." dedi.

        Belediye Başkanı Murat İkiz ise turnuvanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Halkımızın ve gençlerimizin katılımı ile güzel bir turnuva gerçekleştirdik. Turnuvada dereceye giren ve katılan herkesi tebrik ediyorum. Festivalimiz 26 Mayıs Yayla Şenliklerimiz ile sona erecek. Tüm halkımız davetlidir." dedi.

        Öğrenciler ve halkın katıldığı turnuva sonrasında dereceye girenlere Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz tarafından madalyaları verildi.

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