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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 25 Mayıs'ta "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneye koyacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:18
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 25 Mayıs'ta "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneye koyacak.

        SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü besteci Mozart'ın yüzyıllar boyunca Avrupa'yı saran Türk kültürü hayranlığının etkisiyle henüz 26 yaşındayken beslediği "Saraydan Kız Kaçırma" operası, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda yeniden sahnelenecek.

        Mozart'a ait operada, Belmonte adlı İspanyol soylusunun uşağı Pedrillo ile Selim Paşa'nın Akdeniz kıyılarındaki yazlık köşkünde tutsak olarak bulunan sevgilisi Konstanze ve onun hizmetçisi Blonde'yi, Paşa'nın harem bekçisi Osmin'in elinden kurtarmaya çalışması anlatılıyor.

        Orkestra şefliğini Patrick David Murray'ın üstlendiği "Saraydan Kız Kaçırma" operasının sahne kurgusu Tuncay Kurtoğlu ve Cenk Bıyık imzası taşıyor.

        Belmonte rolünde Erdem Erdoğan, Konstanze rolünde Sezgi Elhüseyni, Osmin rolünde Engin Suna, Blonde rolünde Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Pedrillo rolünde Gürkan Sezgin, Selim Paşa rolünde Eray Dönmez'in yer aldığı "Saraydan Kız Kaçırma" operası iki perde olarak sahnelenecek.

        Koro şefliğini Raushan Baigulakova'nın üstlendiği eserin sahne ışığı Murat Yılmaz tarafından yapıldı. Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestrasının da sahne üstünde yer aldığı "Saraydan Kız Kaçırma" operasının başkemancılığını Didem Tepe üstleniyor.

        Opera, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

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