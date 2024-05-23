Samsun'da bir kişi silahla öldürüldü

Olay yerinden kaçan ve daha sonra Gelemen Polis Noktası'nda teslim olan zanlı, Dikbıyık Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ile olay yeri ve JASAT ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.K, yanında bulunan tabancayla Köksal'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köksal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Çarşamba Havalimanı yolunda Beytul Köksal (39) ile aralarında husumet bulunan A.K. (38) karşılaştı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şüpheli tarafından silahla öldürüldü.

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