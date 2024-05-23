Çarşamba'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Murat B. idaresindeki 55 GP 801 plakalı otomobil önündeki aracı sollamak istediği esnada karşı şeritten gelen Mustafa B'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada, bisiklet sürücüsü Mustafa B. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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