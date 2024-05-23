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        Çarşamba'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:08
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        Çarşamba'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Murat B. idaresindeki 55 GP 801 plakalı otomobil önündeki aracı sollamak istediği esnada karşı şeritten gelen Mustafa B'nin kullandığı bisiklete çarptı.

        Kazada, bisiklet sürücüsü Mustafa B. yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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