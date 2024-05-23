Samsun'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramadan Ş'nin (19) kullandığı tarım aracı Kalfalı Mahallesi'nde arazide kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki İlyas Ş. (59) ve Resul Ş. (52) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.