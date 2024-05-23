Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da ürün tanıtım fuarı düzenlendi

        Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Havza İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifi'nin ürün tanıtım fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da ürün tanıtım fuarı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Havza İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifi'nin ürün tanıtım fuarı düzenlendi.

        Kevser Parkı'nda düzenlenen fuarda, Havza OSB'de üretim yapan firmaların ürettikleri ürünler ile Havza İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifi üyesi kadınların ürettiği el emeği ürünler sergilendi.

        Fuarda ayrıca Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından merkezde eğitim gören özel öğrenciler tarafından üretilen ürünlere de yer verildi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, fuarı ziyaret ederek, "Havza Organize Sanayimiz her geçen gün büyüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda burada daha çok firmamızı misafir edeceğiz. Yine üreten ve üretime destek veren kadınlarımız da fuarımızda yerlerini aldı. Herkese katılımlarından ötürü teşekkür ederim." dedi.

        Belediye Başkanı Murat İkiz de Havza'nın OSB ile doğru orantılı büyüme eğilimine girdiğini belirterek, "Havza OSB'de üretilen ürün çeşitliliği arttıkça Havza'da istihdam artacak. Bir hayal olarak başlanan Havza OSB artık firmaları ile ihracat yapan ve ekonomiye destek vermekte. İnşallah kısa süre içerisinde doğal gaz arzının sağlanması ile Havza OSB daha da büyüyecek. Öte yandan üreten kadınlarımızın desteklenmesi için de her zaman elimizden geleni yaptık yapmaya devam edeceğiz. Temennimiz bu fuarın önümüzdeki yıllarda önce ulusal boyutta daha sonra ise uluslararası hale gelmesi." diye konuştu.

        Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz stantları gezerek firma yetkililerinden ürünler hakkında bilgiler aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Samsun'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Samsun'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Çarşamba'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
        Çarşamba'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
        Müteahhit, husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü
        Müteahhit, husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü
        Samsun'da bir kişi silahla öldürüldü
        Samsun'da bir kişi silahla öldürüldü
        CHP Havza İlçe Başkanlığından basın açıklaması
        CHP Havza İlçe Başkanlığından basın açıklaması
        Samsun'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı