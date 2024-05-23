Yılport Samsunspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlığı devam eden Lubomir Satka ile Alim Öztürk, çalışmada yer almadı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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