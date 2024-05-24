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        Havza'da organ bağışı ile ağız ve diş sağlığına dikkati çekmek için etkinlik yapıldı

        Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali dolayısıyla, organ bağışı ile ağız ve diş sağlığına dikkati çekmek için etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:22
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        Havza'da organ bağışı ile ağız ve diş sağlığına dikkati çekmek için etkinlik yapıldı
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        Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali dolayısıyla, organ bağışı ile ağız ve diş sağlığına dikkati çekmek için etkinlik gerçekleştirildi.

        Kevser Parkı'nda Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, toplumda organ bağışı ile ağız ve diş sağlığı bilincini oluşturmak amacıyla stant açıldı.

        Stantta sağlık çalışanları tarafından ziyaretçilere organ bağışı, ağız ve diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, kan bağışı, aşı çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Ayrıca çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı bilinci oluşturmak amacıyla "kendi balonunu kendin tasarla" etkinliği de düzenlendi.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, standı ziyaret ederek görevlilerden etkinlik hakkında bilgi aldı.

        Ayvat, standın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sağlıklı toplumun ilk adımı bilinçli toplumdan geçer. Halkımızın sağlığının korunması için bilinçlenmesi, hastalıkların önüne geçilmesi adına önemli. Tüm halkımıza sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.

        İkiz de festivale katkı sunan İlçe Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederek, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının ve sağlık teşkilatının her zaman yanında olduklarını kaydetti.

        Ayvat ve İkiz, etkinliğe katılan çocuklarla sohbet ederek çalışmaları takip etti.

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