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        Samsun'da 3D Öğrenci Konuşmaları yarışması düzenlendi

        Samsun'da 3D Öğrenci Konuşmaları (Dinlemeye Değer Düşünceler) il finali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:56
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        Samsun'da 3D Öğrenci Konuşmaları yarışması düzenlendi
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        Samsun'da 3D Öğrenci Konuşmaları (Dinlemeye Değer Düşünceler) il finali düzenlendi.

        Garip Zeycan Fen Lisesi'nde yapılan finalde öğrenciler, milli teknoloji hamlesi, dijitalleşme ve eğitim, sanal, artırılmış ve karma gerçeklik, geleceğin meslekleri, dil ve toplum, tarihi bilmek konularında yarıştı.

        Proje sorumlusu Vahit Koldaş, 10 öğrencinin seçildiği finalde öğrencilere yenilikçi fikirlerini sunma imkanı sağlandığı belirtti.

        Yarışmaya katılan öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanlarına şahitlik ettiklerini anlatan Koldaş, "Gençlerimizin fikirlerini bizlere iletmesini sağlayan liselerde bilim uygulaması sayesinde geleceğe daha emin adımlar atıyoruz. Katılımcı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz ve yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyoruz." dedi.

        Yarışmada Aziz Atik Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Rüzgar Gökduman birinci oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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