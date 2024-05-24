Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Y.A'nın evi ile üstünde yapılan aramada 258 kök kenevir bitkisi ve 31,44 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.A. gözaltına alındı.