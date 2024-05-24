Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 20:46 Güncelleme: 24.05.2024 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        K.A. yönetimindeki 55 AGS 271 plakalı otomobil, Alparslan Mahallesi Yurt 2'nci Sokak'ta Ömür A. idaresindeki 55 NY 046 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklette bulunan Baran A, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan otomobil sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira para cezası kesildi.

        Hasan Ö'nün kullandığı 55 AGB 669 plakalı kamyonet Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde Zehra Y. idaresindeki 55 LB 508 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldıkları Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Haydi Fenerbahçe Beko! Final için...
        Haydi Fenerbahçe Beko! Final için...
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!

        Benzer Haberler

        Samsun'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        Samsun'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        Samsun'da kaçak salyangoz avcılığı yapan kişiye 66 bin 114 lira ceza kesild...
        Samsun'da kaçak salyangoz avcılığı yapan kişiye 66 bin 114 lira ceza kesild...
        Samsun'da 23 bin 580 makaron ele geçirildi
        Samsun'da 23 bin 580 makaron ele geçirildi
        Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı 19 Mayıs ilçesinde konser verdi
        Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı 19 Mayıs ilçesinde konser verdi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
        Milli Mücadele'nin Havza'da yapılan ilk mitingi canlandırıldı
        Milli Mücadele'nin Havza'da yapılan ilk mitingi canlandırıldı