Samsun'da bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş bulundu
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın, evinde bıçakla öldürülmüş bulundu.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın, evinde bıçakla öldürülmüş bulundu.
Balaç Mahallesi'nde Fatih Y. (41), akşam evine geldiğinde eşi Kader Y'yi (39) yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 çocuk annesi kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Kadının cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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