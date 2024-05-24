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        Samsun'da bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş bulundu

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın, evinde bıçakla öldürülmüş bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:13 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:13
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        Samsun'da bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş bulundu
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın, evinde bıçakla öldürülmüş bulundu.

        Balaç Mahallesi'nde Fatih Y. (41), akşam evine geldiğinde eşi Kader Y'yi (39) yerde hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 çocuk annesi kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

        Kadının cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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