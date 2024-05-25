Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü ve 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Otat Havza 25 Mayıs Satranç Turnuvası, başladı.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen turnuva, 25 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın açılışına AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ile davetliler katıldı.