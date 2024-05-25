Havza'da atlı sporlar gösterisi yapıldı

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında atlı sporlar gösterisi gerçekleştirildi.

Erzincan Albayrak Atlı Spor İhtisas Kulübü Derneği sporcuları, atlarıyla Havza Atatürk Evi'nden Mehmetçik Meydanı'na kadar yürüdü. Burada atlı sporlar gösterisi yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Erzincan Albayrak Atlı Spor İhtisas Kulübü Derneği ekibinin festivale renk kattıklarını dile getirerek, "Kulüp başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Ata sporlarımızda ciriti tanıtmak ve yaşatmak için çalışan ve festivallerimize ayrı bir renk katan ekibimiz bu yıl da bizleri yalnız bırakmadı." dedi.