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        Havza'da atlı sporlar gösterisi yapıldı

        Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında atlı sporlar gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 18:47 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:47
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        Havza'da atlı sporlar gösterisi yapıldı
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        Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında atlı sporlar gösterisi gerçekleştirildi.

        Erzincan Albayrak Atlı Spor İhtisas Kulübü Derneği sporcuları, atlarıyla Havza Atatürk Evi'nden Mehmetçik Meydanı'na kadar yürüdü. Burada atlı sporlar gösterisi yapıldı.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Erzincan Albayrak Atlı Spor İhtisas Kulübü Derneği ekibinin festivale renk kattıklarını dile getirerek, "Kulüp başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Ata sporlarımızda ciriti tanıtmak ve yaşatmak için çalışan ve festivallerimize ayrı bir renk katan ekibimiz bu yıl da bizleri yalnız bırakmadı." dedi.

        Gösterinin ardından Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve MHP İlçe Başkan Yardımcısı Tahir Uysal, Aslançayır Yaylası'na giderek yayla şenliği ateşini yaktı.

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