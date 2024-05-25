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        Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürü Birben'den Havza TSO'ya ziyaret

        Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Birben, Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 18:58 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:00
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        Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürü Birben'den Havza TSO'ya ziyaret
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Birben, Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

        Ziyarette Birben ve beraberindekiler, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve Başkan Yardımcısı Yakup Akekin ile bir araya geldi, Havza Organize Sanayi Bölgesi ve ilçede tarım alanında gerçekleştirilebilecek projeler görüşüldü.

        Birben, tarımda yenilikçi yaklaşımlar ve modern tekniklerle üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu doğrultuda eğitim ve destek programlarımız devam ediyor. Ticaretten tarıma yapılabilecek çalışmalarda her zaman yanınızdayız. Bizleri ağırlayan odamıza ve üyelerine teşekkür ederim." dedi.

        Acar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Havza’nın iş ve istihdam alanındaki potansiyelini artırmak için çalışıyoruz. Havza OSB ilçemizin geleceğinde etkin bir rol oynayacaktır. Havza’da tarımsal ürün çeşitliliğinin artması sanayi gelişiminde doğrudan etkileyecektir. Bunun örneği kenevirin bölgemizde ekiminin ratası ve buna bağlı olarak kenevir sanayinin Havza OSB’de kurulmasıdır. Müdürümüze ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

        Ziyarete Havza MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Belediye Meclis Üyeleri Ersin Şener ve Kadir Can Şenkal ile iş insanları katıldı.

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