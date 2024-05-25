Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürü Birben'den Havza TSO'ya ziyaret

Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Birben, Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Ziyarette Birben ve beraberindekiler, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve Başkan Yardımcısı Yakup Akekin ile bir araya geldi, Havza Organize Sanayi Bölgesi ve ilçede tarım alanında gerçekleştirilebilecek projeler görüşüldü.

Birben, tarımda yenilikçi yaklaşımlar ve modern tekniklerle üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu doğrultuda eğitim ve destek programlarımız devam ediyor. Ticaretten tarıma yapılabilecek çalışmalarda her zaman yanınızdayız. Bizleri ağırlayan odamıza ve üyelerine teşekkür ederim." dedi.