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        GÜNCELLEME- Samsun'da evinde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadını evinde öldürüp kolundaki bilezikleri gasbeden zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:30
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        GÜNCELLEME- Samsun'da evinde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadını evinde öldürüp kolundaki bilezikleri gasbeden zanlı tutuklandı.

        Balaç Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Kader Y'yi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa I'nın (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

        İlçede dün Kader Y, kocası Fatih Y. tarafından evde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili gözaltına Fatih Y'nin halasının oğlu Mustafa I, kadını bileziklerini almak için öldürdüğünü itiraf etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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