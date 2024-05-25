Samsun Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneledi

Koro şefliğini Raushan Baigulakova'nın üstlendiği eserin sahne ışığı Murat Yılmaz tarafından yapıldı. Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestrasının da sahne üstünde yer aldığı operanın başkemancılığını Didem Tepe üstlendi.

Belmonte rolünde Erdem Erdoğan, Konstanze rolünde Sezgi Elhüseyni, Osmin rolünde Engin Suna, Blonde rolünde Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Pedrillo rolünde Gürkan Sezgin, Selim Paşa rolünde Eray Dönmez'in yer aldığı opera, iki perde olarak sahnelendi.

Operada, Belmonte adlı İspanyol soylusunun uşağı Pedrillo ile Selim Paşa'nın Akdeniz kıyılarındaki yazlık köşkünde tutsak olarak bulunan sevgilisi Konstanze ve onun hizmetçisi Blonde'yi, Paşa'nın harem bekçisi Osmin'in elinden kurtarmaya çalışması anlatılıyor.

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