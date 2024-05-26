Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı

Samsun'un Havza ilçesinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü nedeniyle fener alayı düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasının ardından Milli Mücedele'yi örgütlemek için geçtiği ilçede karargah olarak kullandığı ve günümüzde müze olan Havza Atatürk Evi önünden başlayan fener alayına bando takımı eşlik etti.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, protokol üyeleri ve vatandaşlar Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Mehmetçik Meydanı'na kadar yürüdü.