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        Samsun'da organik çilek bahçesinde müşteriler kendi ürününü topluyor

        Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Mazhar Can Yüksel, aldığı hibe desteğiyle oluşturduğu bahçede ürettiği organik çilekleri, ziyaretçilerin kendilerinin toplamasını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:18
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        Samsun'da organik çilek bahçesinde müşteriler kendi ürününü topluyor
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        Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Mazhar Can Yüksel, aldığı hibe desteğiyle oluşturduğu bahçede ürettiği organik çilekleri, ziyaretçilerin kendilerinin toplamasını sağlıyor.

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde uygulanan "Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi"ne başvuran Mazhar Can Yüksel, geçen yıl fide ile ekipman desteği almaya hak kazandı.

        Aldığı 15 bin çilek fidesini Hüseyinmescit Mahallesi'nde 3 dekar alana diken Yüksel, organik üretim gerçekleştirdi.

        Geçen yıl diktiği çilek fideleri hasat olgunluğuna gelen Yüksel, kasım ayına kadar üretimini sürdürmeyi planlıyor.

        Bahçeye gelenlere makas ve kaplar verilerek, hem kendi çileklerini kendilerinin toplaması hem de keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Ziyaretçiler, daha sonra topladıkları çilekleri tarttırarak ücretini ödüyor.

        - Lavanta ve defne fideleri ile böcekler uzak tutuluyor

        Yüksel, AA muhabirine, 7 yıldır fındık üretiminin yanında alternatif ürün arayışında olduğunu, çeşitli ürünleri denediğini söyledi.

        Geçen yıl "Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi"ne başvurduğunu belirten Yüksel, verilen çilek fidelerini ağustos ayında toprakla buluşturduğunu, bu yıl nisan ayında hasada başladığını dile getirdi.

        Gelen ziyaretçilerin çocuklarıyla gönül rahatlığıyla çilek toplayabildiğini, doğal ürünlerin tadını çıkarttığını vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti:

        "Bahçemiz vatandaşlardan çok büyük ilgi gördü. Hafta sonları burası mesire alanına dönüyor, talepten çok memnunuz. Buraya gelen vatandaşlarımıza çocuklarıyla rahatlıkla çileklerini koparıp gönül rahatlığıyla yedirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sektöre girdiğimiz ilk zamanlarda bize, 'Kimyasalsız, azotsuz kesinlikle çilek üretimi yapamazsınız' denildi. Tamamen organik üretimi başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ürünlerimiz tamamen doğaldır. Kimyasala bulaşmadan inşallah sezonu tamamlayacağız."

        Yüksel, çilek bahçesinde verimliliği artırmak için hayvansal ve bitkisel gübre kullandığına işaret ederek, "Bahçeye lavanta ve defne fideleri dikerek böceklerin uzak tutulmasını sağlarken, iki kovan arı ile de tozlama hızlandırılıyor. Vatandaşlarımız buraya geldiği zaman çilekleri toplayacakları kapları, makasları veriyoruz." dedi.

        - "Buraya geldiğimizde çileği çok güzeldi"

        Çilek bahçesini ziyaret eden Mustafa Çalışkan da Atakum ilçesinden geldiğini belirterek, "Çevremizde çileklerin kalitesi, organik olmaları dolayısıyla methettiler. Eşimle hem doğa gezisi olsun hem kendimiz tedarik edelim istedik. İnsanların burayı ziyaret ederek ürün tedarik etmelerini tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

        Halil Civelek de organik çileğin kokusunun çevreye yayıldığını ifade ederek, "Çileği çok methettiler. Ben de tatmak istedim. Gerçekten dediklerinden de orijinal. Hayatımda bu tatta bir şey yemedim. Doğal olması hoşuma gitti. Buraya geldiğimizde çileğin kokusu çok güzeldi. Pazardan aldığımız çileğe hiç benzemiyordu tadı. Her şeyiyle dört dörtlük bana göre." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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