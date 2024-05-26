Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:10 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Sokak'ta şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Ekipler araç ve kişiler üzerinde yaptıkları aramada, 14 gram metamfetamin, 1 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Olayla ilgili O.T, A.Y. ve A.U. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi

        Benzer Haberler

        İnşaat kazı alanında ikinci 'mezar odası' ortaya çıktı
        İnşaat kazı alanında ikinci 'mezar odası' ortaya çıktı
        Samsun'da organik çilek bahçesinde müşteriler kendi ürününü topluyor
        Samsun'da organik çilek bahçesinde müşteriler kendi ürününü topluyor
        Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü fener al...
        Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü fener al...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneledi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneledi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
        Kader'in vücudunda 39 kesi tespit edildi; cinayet aleti boru kesme makası ç...
        Kader'in vücudunda 39 kesi tespit edildi; cinayet aleti boru kesme makası ç...