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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 35 bin sentetik ecza ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:13 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:13
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 35 bin sentetik ecza ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" yapanlara yönelik çalışma kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi'nde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler, F.Ç. (33) ve E.S'nin (23) ikametlerinde yaptığı aramada, 35 bin sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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