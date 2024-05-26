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        Samsun'da yamaç paraşütü etkinliği

        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 17:24 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:24
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        Samsun'da yamaç paraşütü etkinliği
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        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Samsun Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Samsun Yamaç Paraşütü Kulübü, Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü sporcuları, Canik ilçesindeki Gül Tepe'de paraşütlerine bağladıkları Türk bayraklarıyla uçuş yaptı.

        Yamaç paraşütü dışında bazı sporcular yelken kanatla da uçuş gerçekleştirdi.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik yaptıklarını söyledi.

        Hava muhalefeti nedeniyle etkinliklerin bugüne ertelendiğini anlatan Yılmaz, "Bu heyecanı Samsunlulara yaşatmayı istedik. Uçuşlara 12 sporcu katıldı. Bayram coşkusunu yaşadık, yaşatmak da istedik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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