Samsun'da yamaç paraşütü etkinliği

Hava muhalefeti nedeniyle etkinliklerin bugüne ertelendiğini anlatan Yılmaz, "Bu heyecanı Samsunlulara yaşatmayı istedik. Uçuşlara 12 sporcu katıldı. Bayram coşkusunu yaşadık, yaşatmak da istedik." ifadelerini kullandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik yaptıklarını söyledi.

Yamaç paraşütü dışında bazı sporcular yelken kanatla da uçuş gerçekleştirdi.

Samsun Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Samsun Yamaç Paraşütü Kulübü, Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü sporcuları, Canik ilçesindeki Gül Tepe'de paraşütlerine bağladıkları Türk bayraklarıyla uçuş yaptı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

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