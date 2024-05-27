Samsun'da çalıştıkları iş yerinin deposundan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, elektronik eşya çaldıkları iddia edilen firma çalışanı 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, elektronik eşya çaldıkları iddia edilen firma çalışanı 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde bulunan bir iş yerinin deposundan, yaklaşık değeri 750 bin lira olan elektronik eşya hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, iş yerinin depo sorumluluları H.K. (39), U.B. (37) ve eşyaları taşıyan şoför H.K'nin (36) hırsızlığı yaptığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.
Operasyonda, çalınan 150 bin lira değerindeki 7 televizyon ve görüntü kayıt cihazı ele geçirildi.
Ekipler, ayrıca suç eşyasını satın aldığı tespit edilen Ö.K. (43) ve F.Y. (33) hakkında da adli işlem başlattı.
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