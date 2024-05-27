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        Samsun'da çalıştıkları iş yerinin deposundan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, elektronik eşya çaldıkları iddia edilen firma çalışanı 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:50
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        Samsun'da çalıştıkları iş yerinin deposundan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, elektronik eşya çaldıkları iddia edilen firma çalışanı 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde bulunan bir iş yerinin deposundan, yaklaşık değeri 750 bin lira olan elektronik eşya hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, iş yerinin depo sorumluluları H.K. (39), U.B. (37) ve eşyaları taşıyan şoför H.K'nin (36) hırsızlığı yaptığını belirledi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

        Operasyonda, çalınan 150 bin lira değerindeki 7 televizyon ve görüntü kayıt cihazı ele geçirildi.

        Ekipler, ayrıca suç eşyasını satın aldığı tespit edilen Ö.K. (43) ve F.Y. (33) hakkında da adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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