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        Samsun, Tokat, Çankırı, Amasya ve Kastamonu'da AK Parti teşkilatları 27 Mayıs askeri darbesini kınadı

        Samsun, Amasya, Tokat, Çankırı ve Kastamonu'da AK Parti teşkilatlarında 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:19 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:19
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        Samsun, Tokat, Çankırı, Amasya ve Kastamonu'da AK Parti teşkilatları 27 Mayıs askeri darbesini kınadı
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        Samsun, Amasya, Tokat, Çankırı ve Kastamonu'da AK Parti teşkilatlarında 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, 27 Mayıs darbesinin vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını ifade etti.

        Köse, doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyetin demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Tiyatrovari "Yassıada yargılamaları" ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."

        - Tokat

        AK Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Ömer Faruk Koç, İl Başkanlığında teşkilat üyelerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, 27 Mayıs 1960'da Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığını ifade etti.

        Darbenin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olduğuna işaret eden Koç, üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryonun 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışıldığını dile getirdi.

        Koç, "Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

        - Çankırı

        AK Parti Çankırı İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Koray Erdoğan, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olduğunu belirtti.

        Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını kaydetti.

        - Kastamonu

        AK Parti Kastamonu İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının rekor oyla iktidara geldiğini hatırlatarak, "Kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının anti-demokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir." dedi.

        15 Temmuz 2016 yılında da benzer bir senaryonun sahnelenmeye çalışıldığını belirten Yağcıoğlu, Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

        - Amasya

        AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto da teşkilat üyelerinin katılımıyla İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türk demokrasisine "hançer saplandığını" söyledi.

        Darbenin, vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez leke bıraktığını dile getiren Toto, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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