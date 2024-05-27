Samsun'un Asarcık ilçesinde yağmur ve afet duası yapıldı.

Aydınköy Mahallesi'nde yapılan etkinliğe, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Kavak Müftüsü Yakup Belen, Asarcık Esnaf, Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Recep Demirtaş ile vatandaşlar katıldı.

Yapılan duaların ardından mahalle sakinlerince adanan 3 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvanın etlerinden yapılan yöresel yahni ve keşkek katılımcılara ikram edildi.

Esnaf, Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.