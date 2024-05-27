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        Asarcık ilçesinde yağmur ve afet duası yapıldı

        Samsun'un Asarcık ilçesinde yağmur ve afet duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:04
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        Asarcık ilçesinde yağmur ve afet duası yapıldı
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde yağmur ve afet duası yapıldı.

        Aydınköy Mahallesi'nde yapılan etkinliğe, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Kavak Müftüsü Yakup Belen, Asarcık Esnaf, Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Recep Demirtaş ile vatandaşlar katıldı.

        Yapılan duaların ardından mahalle sakinlerince adanan 3 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvanın etlerinden yapılan yöresel yahni ve keşkek katılımcılara ikram edildi.

        Esnaf, Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Demirtaş, "75 yaşındayım ve çocukluğumdan beri bu geleneğin içindeyim. Dedelerimizden bize miras kalan bu asırlık geleneği yaşatmak için tüm mahalle halkı olarak yıllardır çaba sarf ediyoruz. Her sene birçok çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizi mahallemizde ağırlıyor, yağmur ve bereket duaları ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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