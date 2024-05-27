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        Tekkeköy'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, "Gazze ölüyor vicdanlar zalime dur diyor" çağrısıyla protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:20
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        Tekkeköy'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, "Gazze ölüyor vicdanlar zalime dur diyor" çağrısıyla protesto edildi.

        Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla ilçe meydanında toplandı.

        "Gazze'ye selam direnişe devam" ve "Özgür Filistin", "Kahrolsun İsrail" sloganları atan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye zulmünü kınadı.

        Sivil toplum kuruluşları adına konuşma yapan eğitimci Ahmet Deberoğlu, "Kıymetli Tekkeköylüler, Filistin konusunda duyarlılığınız için yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Soykırımlar ve zulümlere karşı beraberliğimizi her zaman diri tutmalıyız. Gazze'ye sahip çıkmak hem insanlık hem de dini bir görevdir. İsrail ürünlerini ısrarla boykota devam edelim. Ülkemizin yerli ürünlerini tercih etme konusunda ısrarcı olalım." dedi.

        Meydanda mehter takımı gösteri sundu, Gazze sergisi açıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından vatandaşlar dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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