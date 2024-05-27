Havza ilçesinde barakada çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü
Havza ilçesinde barakada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Havza ilçesinde barakada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Memduhiye Mahallesi'nde boş bir arazide Kurtça Arslan'a ait barakanın yanında bulunan atık ahşap malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Barakaya sıçrayan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.
Ekipler ağaçlara sıçramadan yangını söndürdü, ahşap baraka tamamen yandı.
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