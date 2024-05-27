Havza Müftüsü Alıcı'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı

Havza Müftüsü Cemil Alıcı, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında vatandaşları vekaleten kurban bağışında bulunmaya davet etti.

Alıcı, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

Kurban bağışlarının kurumların internet sitesi ve uygulamalarından da yapılabileceğini ifade eden Alıcı, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar aracılığı ile ilçe müftülükleri ve TDV şubelerinden katılım sağlanabileceğini aktardı.