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        Havza Müftüsü Alıcı'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı

        Havza Müftüsü Cemil Alıcı, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında vatandaşları vekaleten kurban bağışında bulunmaya davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:40 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:40
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        Havza Müftüsü Alıcı'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı
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        Havza Müftüsü Cemil Alıcı, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında vatandaşları vekaleten kurban bağışında bulunmaya davet etti.

        Alıcı, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

        Kurban bağışlarının kurumların internet sitesi ve uygulamalarından da yapılabileceğini ifade eden Alıcı, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar aracılığı ile ilçe müftülükleri ve TDV şubelerinden katılım sağlanabileceğini aktardı.

        Alıcı, Filistin için kurban kampanyası bedelinin 9 bin 250 lira olduğunu kurban vekaleti vereceklerin yalnızca "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden işlemlerini online olarak gerçekleştirebileceklerini belirtti.

        Geçen yıl düzenlenen kampanya kapsamında Havza'dan 202 kişinin vekaleten kurban bağışında bulunduğunu anımsatan Alıcı, "Geçen yıl yapılan bağışlar ile hem ülke içinde hem de yurt dışında mazlum ve mağdurlara yardım eli ulaştırıldı. Kampanyamıza katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Gücü yeten hayırsever kardeşlerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Rabb'im hayırsever halkımızın yaptığı ve yapacağı tüm yardımları şimdiden kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

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