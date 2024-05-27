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        Samsun'da araçtan havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir araçla havaya ateş açıp, olay yerinden kaçan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 17:25 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:25
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        Samsun'da araçtan havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde bir araçla havaya ateş açıp, olay yerinden kaçan 3 şüpheli yakalandı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir araçtan silahla havaya ateş edildiği ihbarını değerlendiren ekipler harekete geçti.

        Polis ekipleri, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan kimlikleri tespit edilen İ.E (25), D.E (22) ve E.Ö'yü (23) operasyonla bulundukları ikamette gözaltına aldı.

        Ekipler, araç ve belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet tüfek şarjörü, 11 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirdi.

        Olayla ilgili İ.E. (25), D.E. (22) ve E.Ö. (23) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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