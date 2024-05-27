Samsun'da araçtan havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili İ.E. (25), D.E. (22) ve E.Ö. (23) hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekipler, araç ve belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet tüfek şarjörü, 11 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirdi.

Polis ekipleri, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan kimlikleri tespit edilen İ.E (25), D.E (22) ve E.Ö'yü (23) operasyonla bulundukları ikamette gözaltına aldı.

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