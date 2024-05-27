Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan Bafra pidesinin dünyanın en iyi ekmeği seçilmesine ilişkin açıklama:

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra pidesinin dünyanın en iyi ekmeği seçilmesinin Türk mutfağının başarısı ve ilçeleri için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi Ekmekleri" (Top Ten Breads) listesinde ilk iki sırayı Bafra ve Samsun pidesinin almasından büyük bir mutluluk duyduklarını vurguladı.

Bafra pidesinin dünyanın en iyi ekmeği seçilmesinin birçok açıdan önem taşıdığını vurgulayan Kılıç, "Bafra pidesi, dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Bafra Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından 2009 yılında coğrafi işaret olarak tescillenen pidemiz artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın damak tadında yer edecek." ifadelerini kullandı.