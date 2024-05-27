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        Bafra'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde tüfekle havaya ateş açması sonucu bir kişinin yaralanmasına yol açan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:52
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        Bafra'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde tüfekle havaya ateş açması sonucu bir kişinin yaralanmasına yol açan zanlı tutuklandı.

        Tabakhane Mahallesi'nda bir kişinin saçmalardan yaralandığı olayda, şüpheli Ecevit E, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli, sağlık kontrolleri sonrası, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

        Tabakhane Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta şüpheli Ecevit C. havaya pompalı tüfekle ateş etmiş, tüfekten çıkan saçmalar İ.A'ya (58) isabet edip, yaralanmasına sebep olmuştu. Yaralı tedavi altına alınırken, şüpheli olay yerinden kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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