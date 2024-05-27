Bafra'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

Tabakhane Mahallesi'nda bir kişinin saçmalardan yaralandığı olayda, şüpheli Ecevit E, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

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