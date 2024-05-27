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        Samsun'da 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 22 yıl 5 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:05 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:05
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        Samsun'da 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 22 yıl 5 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 22 yıl 5 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö'yü, Atakum ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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