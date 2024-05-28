GÜNCELLEME - Samsun'da 3 fabrikayı etkileyen yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir yatak fabrikasında çıkıp klima ve sünger fabrikalarına da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bir yatak fabrikasında yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek klima ve sünger fabrikalarına da sıçrayan yangına ekipler müdahale etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Vali Tavlı, AA muhabirine, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Falcıoğlu, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade ederek, "Saat 09.00 civarında ihbar bize düştü. Tekkeköy OSB, merkez ve diğer ilçelerden yaklaşık 16-17 araçla yangına müdahale ettik. Orman İşletme, Samsun Çarşamba Havalimanı ve Ordu Büyükşehir itfaiyeleri bize yardıma geldi. Şu an kontrol altında, soğutma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.