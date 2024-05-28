Samsun İHH Arama Kurtarma ekibinden Şahinkaya Kanyonu gezisi
Samsun İHH Arama Kurtarma ekibi başkanı Yiğit Kara rehberliğinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen Şahinkaya Kanyonu gezisine 250 kişi katıldı.
Samsun İHH Arama Kurtarma ekibi başkanı Yiğit Kara rehberliğinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen Şahinkaya Kanyonu gezisine 250 kişi katıldı.
Üniversiteli öğrencileri, Şahinkaya Kanyonu çevresinde doğa yürüşüyü gerçekleştirdi, ardından doğaya bırakılan çöpleri topladı.
Yiğit Kara, Vezirköprü’nün doğa harikası Şahinkaya Kanyonu gezilerine sponsorluk yapan Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Üniversite öğrencileri, doğa harikası Şahinkaya Kanyonu'nun güzelliğiyle büyülendi. Hayatlarında unutmayacakları bir gün yaşadılar." dedi.
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