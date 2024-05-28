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        Samsun İHH Arama Kurtarma ekibinden Şahinkaya Kanyonu gezisi

        Samsun İHH Arama Kurtarma ekibi başkanı Yiğit Kara rehberliğinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen Şahinkaya Kanyonu gezisine 250 kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:56
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        Samsun İHH Arama Kurtarma ekibinden Şahinkaya Kanyonu gezisi
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        Samsun İHH Arama Kurtarma ekibi başkanı Yiğit Kara rehberliğinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen Şahinkaya Kanyonu gezisine 250 kişi katıldı.

        Üniversiteli öğrencileri, Şahinkaya Kanyonu çevresinde doğa yürüşüyü gerçekleştirdi, ardından doğaya bırakılan çöpleri topladı.

        Yiğit Kara, Vezirköprü’nün doğa harikası Şahinkaya Kanyonu gezilerine sponsorluk yapan Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Üniversite öğrencileri, doğa harikası Şahinkaya Kanyonu'nun güzelliğiyle büyülendi. Hayatlarında unutmayacakları bir gün yaşadılar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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