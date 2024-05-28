Samsun İHH Arama Kurtarma ekibinden Şahinkaya Kanyonu gezisi

Yiğit Kara, Vezirköprü’nün doğa harikası Şahinkaya Kanyonu gezilerine sponsorluk yapan Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Üniversite öğrencileri, doğa harikası Şahinkaya Kanyonu'nun güzelliğiyle büyülendi. Hayatlarında unutmayacakları bir gün yaşadılar." dedi.

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