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        İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şubesinin Marifet Okulu ve Güz Eğitim Programı sona erdi

        İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şubesi tarafından düzenlenen Marifet Okulu ve Güz Eğitim Programı kapanış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:19
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        İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şubesinin Marifet Okulu ve Güz Eğitim Programı sona erdi
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        İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şubesi tarafından düzenlenen Marifet Okulu ve Güz Eğitim Programı kapanış töreni gerçekleştirildi.

        İlim ve ahlak temelli gençlik hedefi doğrultusunda yürütülen Marifet Okulu'na katılan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, velileri ve öğreticiler, törende bir araya geldi.

        Program, İlim Yayma Cemiyetinin tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

        İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şube Başkanı Ahmet Deberoğlu, buradaki konuşmasında, velilere, öğrencilere ve emeği geçen eğiticilere teşekkür ederek, "Erdemli bir toplumun inşası için hep beraber mücadele ediyoruz. Vatanını, bayrağını ve dinini seven bir gençlik hem ailesine hem çevresine faydalı olur ve ülkesine en iyi hizmeti sunar. Geleceğimiz gençlerimiz için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu faaliyet için destek olan yönetim kurulumuza, gönüllülerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Programda öğrenciler Kur'an tilaveti, hadis ve şiirde hünerlerini sergiledi.

        Daha sonra katılan öğrencilere katılım belgeleri, üstün başarı gösterenlere ise hediyeler verildi.

        Öğreticilere de teşekkür belgeleri sunuldu.

        Törenin sonunda katılımcılar, çikolata ve kahve hediyesiyle uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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