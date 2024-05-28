Salıpazarı'nda polis, kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcıları bilgilendirdi.
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcıları bilgilendirdi.
Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle satıcıların mağdur olmaması için harekete geçen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hayvan pazarında bilgilendirici broşür dağıttı.
Paranın sahte olduğunu nasıl anlayabileceklerini detaylı şekilde anlatan ekipler, satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Daha sonra ilçe esnafını geçen ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılık konulu broşür dağıttı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.