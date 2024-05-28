Samsun'da 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "hırsızlık", "kasten yaralama", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "resmi belgede sahtecilik" ve "basit yaralama" suçlarından 26 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D'nin (34) yakalanması için çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.