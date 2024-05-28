Samsun'da kopya düzeneği kullanarak sınava giren sürücü adayı ile 2 kişi yakalandı

Okulun çevresinde yapılan aramada, T.A. ve M.T'nin sınav salonundaki G.K'ye casus kulaklık, mikrofon ve telefon vasıtasıyla kopya verdikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçedeki bir lisede motorlu taşıtlar sınavında usulsüzlük yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

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