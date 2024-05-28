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        Samsun'da kopya düzeneği kullanarak sınava giren sürücü adayı ile 2 kişi yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde sınavda kopya düzeneği kullandığı belirlenen sürücü adayı ile dışarıda bağlantı kurduğu 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:30 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:30
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        Samsun'da kopya düzeneği kullanarak sınava giren sürücü adayı ile 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde sınavda kopya düzeneği kullandığı belirlenen sürücü adayı ile dışarıda bağlantı kurduğu 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçedeki bir lisede motorlu taşıtlar sınavında usulsüzlük yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Okulun çevresinde yapılan aramada, T.A. ve M.T'nin sınav salonundaki G.K'ye casus kulaklık, mikrofon ve telefon vasıtasıyla kopya verdikleri tespit edildi.

        Düzeneklerle yakalanan şüpheliler ile sınava giren G.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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