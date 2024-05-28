Terme'de Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı düzenlendi

Samsun Yeşilay ile Terme İstanbul Ticaret Odası Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu iş birliğinde düzenlenen programa Kaymakam Metin Maytalman, Telediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul müdürü Bülent Yıldız ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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