Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliğine Mevlüt Güven atındı
Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliğine acil tıp uzmanı Dr. Mevlüt Güven getirildi.
Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliğine acil tıp uzmanı Dr. Mevlüt Güven getirildi.
Başhekim Osman Karakuş'un Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne atamasının ardından 2018 yılından bu yana Vezirköprü Devlet Hastanesinde görev yapan Güven, başhekimliğe atandı.
Mevlüt Güven, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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