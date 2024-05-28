Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da üniversite öğrencilerine orman yangınlarına müdahale eğitimi verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik orman yangınlarıyla mücadele ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 18:50 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da üniversite öğrencilerine orman yangınlarına müdahale eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik orman yangınlarıyla mücadele ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce, orman yangınlarına müdahalede, "gönüllü olmak artık daha kolay" sloganıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonu'nda orman yangınları ile mücadele hakkında öğrencilere bilgi verildi.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, burada yaptığı konumada, OMÜ'nün bir arama kurtarma takımı bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye’deki üniversiteler arasında tek akredite olan üniversite biziz. En fazla arzu ettiğimiz kimyasal yangınlarla mücadele eden, akredite olan profesyonel bir takım kurmak, öğrencilerimizin bu takımın içinde yer alması. Mezun olduktan sonra da talep edilmesiyle göreve hazır olmalarını arzu ediyoruz." dedi.

        Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer de orman teşkilatı olarak 185 yıldır ülkenin ormanların korunması görevini yerine getirdiklerini söyledi.

        Bu işin biraz daha örgütlü olması için orman gönüllüsü programının yürürlülüğe konulduğunu belirten Özer, "Yangınlarda gerekli eğitimleri bizler aldık. Yangınlara müdahalede gerekli araçlarımız var, bunlar bizlerin asli görevleri. Bizlerin yetişemediği yerlerde toplumdan destek bekliyoruz. Bu amaçla orman gönüllüsünü hayata geçirdik." dedi.

        Toplumun her kesiminden ilgi gördüklerini dile getiren Özer, "İmamlarımız, öğretmenlerimiz, çobanlarımız ve sivil toplum örgütleri, orman gönüllüsü olmak için adeta yarıştı. Bu da yaptığımız çalışmanın ne kadar doğru olduğunu ve ülkemiz ormanlarına hem teşkilat hem de millet olarak sahip çıkıldığının güzel bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş, OMÜ öğrencilerine orman yangınları ile mücadele hakkında sunum yaptı.

        Orman gönüllüsü olmaları için katılım sağlayan ve eğitimin ardından yapılan sınavda başarı sağlayanlara sertifikaları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Burdur'daki diyaliz hastalarından biri hayatını kaybetti
        Burdur'daki diyaliz hastalarından biri hayatını kaybetti
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Kamyonunun altında kalan 2 kişi öldü
        Kamyonunun altında kalan 2 kişi öldü
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı

        Benzer Haberler

        Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliğine Mevlüt Güven atındı
        Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliğine Mevlüt Güven atındı
        Terme'de Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı düzenlendi
        Terme'de Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı düzenlendi
        Milli Mücadele'nin ilk belgesi olan Havza Genelgesi 105. yılında kutlandı
        Milli Mücadele'nin ilk belgesi olan Havza Genelgesi 105. yılında kutlandı
        Samsun'da kopya düzeneği kullanarak sınava giren sürücü adayı ile 2 kişi ya...
        Samsun'da kopya düzeneği kullanarak sınava giren sürücü adayı ile 2 kişi ya...
        Okul öncesi öğrencileri, matematiği pazar yerinde öğrendi
        Okul öncesi öğrencileri, matematiği pazar yerinde öğrendi
        Samsun'da 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Samsun'da 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı