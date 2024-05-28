Samsun'da aracın çarptığı kadın yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bülbül Çakır'a (77) çarpıp kaçtı.

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