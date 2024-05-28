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        Samsun'da aracın çarptığı kadın yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir aracın çarptığı kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:29
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        Samsun'da aracın çarptığı kadın yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir aracın çarptığı kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bülbül Çakır'a (77) çarpıp kaçtı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan Çakır, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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