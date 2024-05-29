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        Bedensel engelli Nuri Şirin'in hayatı spor ve sanatsal etkinliklerle renklendi

        ERKUT KARGIN - Samsun'da denizde yaşadığı kaza nedeniyle omurilik felci geçiren 44 yaşındaki Nuri Şirin, hayatını masa tenisi, boccia ve resimle renklendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:36
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        Bedensel engelli Nuri Şirin'in hayatı spor ve sanatsal etkinliklerle renklendi
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        ERKUT KARGIN - Samsun'da denizde yaşadığı kaza nedeniyle omurilik felci geçiren 44 yaşındaki Nuri Şirin, hayatını masa tenisi, boccia ve resimle renklendirdi.

        Amasya'da 21 yıl önce vatani görevi yaparken Samsun'a izne gelen Şirin, Atakum ilçesinde iskeleden denize balıklama atladı.

        Sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Şirin, bir ay yoğun bakım ünitesinde kaldı.

        Bedensel engelli olan ve yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan Şirin, başlarda hayata küstü.

        2010 yılında bir dernekle tanışan Şirin, önce masa tenisi oynamaya, ardından yağlı boya resim yapmaya yöneldi.

        Bir süredir Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde etkinliklere katılan Şirin, hem boccia (engelli bireylerde kas gücü, denge ve koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla tasarlanmış, bocceye benzeyen bir oyun) hem masa tenisi oynuyor hem de resim yaparak yaşamını sürdürüyor.

        Nuri Şirin, AA muhabirine, denize balıklama atlamasının ardından omurilik felci geçirdiğini söyledi.

        Birkaç yıl yaşama sevincini kaybettiğini dile getiren Şirin, kendisini gibi insanlarla ilgilenen bir dernekle tanışınca hayatının değiştiğini belirtti.

        Sanatsal ve sportif etkinlikler yapmaya başladığını belirten Şirin, "Yağlı boya resim yapmaya ise 2011 yılında başladım. Bugüne kadar 48 tablo yaptım. Masa tenisinde ilk turnuvaya 2014 yılında katıldım." dedi.

        Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde boccia sporu ile tanıştığına işaret eden Şirin, "Baktık yapabildiğimiz bir spor, iki branşı aynı anda götürüp, aynı zamanda resimle devam ederek üçünü bir arada götürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Yüzde 92 bedensel engeli bulunduğunu anlatan Şirin, parmaklarında sıkma kuvveti olmadığı için aparatlarla spor ve resim yaptığını söyledi.

        - Hedefi resim sergisi açmak ve milli takıma seçilmek

        Masa tenisinde bedensel engelliler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında 2019 ve 2021'de altın madalya kazandığını, 2022'de ise üçüncülük elde ettiğini belirten Şirin, şunları kaydetti:

        "Hedefim masa tenisinde ve bocciada milli takım, inşallah yurt dışında ülkemizin bayrağını göndere çekmek. Biraz daha resimlerimi çoğaltıp sergi açma niyetindeyim. İnşallah beğeniler daha da çok olur. Sportif ve sanatsal faaliyetler hayatıma çok renk ve enerji kattı. Herkesin bir uğraşı olması gerekiyor."

        Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görsel sanatlar öğretmenliği yapan Sedef Zeynep Ağırlar ise Şirin'in birçok ince motor becerisini kaybettiğini ancak bunun sanata ilgisi ve resim becerisinin önüne geçemediğini vurgulayarak, eline taktığı aparatlarla sanatını ve sporcu kişiliğini sürdürdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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