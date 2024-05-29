Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, ilçe ve şube müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Kent genelinde tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 428 sentetik ecza hapı, 67 uyuşturucu hap, 75,67 gram sentetik uyuşturucu, 32 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 7,50 gram sihirli mantar, 15 fişek ile 3 uyuşturucu madde kullanımın aparatı ele geçirdi.
Operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Yakalananlardan 4'ü hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunduğu belirlendi.
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