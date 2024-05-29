Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, ilçe ve şube müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Kent genelinde tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 428 sentetik ecza hapı, 67 uyuşturucu hap, 75,67 gram sentetik uyuşturucu, 32 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 7,50 gram sihirli mantar, 15 fişek ile 3 uyuşturucu madde kullanımın aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Yakalananlardan 4'ü hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Bedensel engelli Nuri Şirin'in hayatı spor ve sanatsal etkinliklerle renkle...
        Bedensel engelli Nuri Şirin'in hayatı spor ve sanatsal etkinliklerle renkle...
        Havza'da ikinci kademe sportif yetenek taraması yapıldı
        Havza'da ikinci kademe sportif yetenek taraması yapıldı
        Samsun'da aracın çarptığı kadın yaralandı
        Samsun'da aracın çarptığı kadın yaralandı
        Samsun'da üniversite öğrencilerine orman yangınlarına müdahale eğitimi veri...
        Samsun'da üniversite öğrencilerine orman yangınlarına müdahale eğitimi veri...
        Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliğine Mevlüt Güven atındı
        Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliğine Mevlüt Güven atındı
        Terme'de Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı düzenlendi
        Terme'de Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı düzenlendi