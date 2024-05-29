Havza MYO'da bahar ve spor şenliği yapıldı

Şenliğe, Ayvat ve İkiz'in yanı sıra Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Şenlik kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere madalyaları Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından verildi.

Havza MYO bahçesinde Kaymakamlık, Havza Belediyesi, Havza MYO Müdürlüğü, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza Yerel Eylem Grubu işbirliğinde düzenlenen şenlikte öğrenciler ve katılımcılar badminton, dart, flor curling, bocce, masa tenisi ve voleybol oynayarak çeşitli etkinliklere katıldılar.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.