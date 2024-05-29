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        Havza MYO'da bahar ve spor şenliği yapıldı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Melek Yüksek Okulunda (MYO) bahar ve spor şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:57
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        Havza MYO'da bahar ve spor şenliği yapıldı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Melek Yüksek Okulunda (MYO) bahar ve spor şenliği düzenlendi.

        Havza MYO bahçesinde Kaymakamlık, Havza Belediyesi, Havza MYO Müdürlüğü, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza Yerel Eylem Grubu işbirliğinde düzenlenen şenlikte öğrenciler ve katılımcılar badminton, dart, flor curling, bocce, masa tenisi ve voleybol oynayarak çeşitli etkinliklere katıldılar.

        Şenlikte Havza Yerel Eylem Grubu tarafından katılımcılara yemek ikram edildi.

        Şenlik kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere madalyaları Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından verildi.

        Şenliğe, Ayvat ve İkiz'in yanı sıra Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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