Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan G.G, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, G.G. idaresindeki 55 KK 549 plakalı otomobile, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde yanına kullandığı motosikletle yaklaşan S.B. tarafından tabancayla ateş edildi.

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