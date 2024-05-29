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        Samsun'da 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:34 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:34
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        Samsun'da 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından "Birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma" suçundan 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E'yi (52), ilçede saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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