Samsun'da 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından "Birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma" suçundan 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E'yi (52), ilçede saklandığı adreste yakaladı.

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