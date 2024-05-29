Samsun'da 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından "Birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma" suçundan 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E'yi (52), ilçede saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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