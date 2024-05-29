Terme Belediye Başkanı Kul'dan sivil toplum örgütlerine ziyaret

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçedeki sivil toplum örgütleri ve kurumları ziyaret etti.

Kul, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerine de ziyarette bulundu.

Terme'nin daha iyi geleceğe sahip olması için iş birliği yapmanın önemine değinen Kul, "Göreve gelmeden önce de belirtmiştik, 'Termemizi sizlerle birlikte yönetmeye talibiz' demiştik. Ayrım gözetmeksizin, hep birlikte ilçemizi daha ileri taşıyacağız. Terme'nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için birlikte çalışmalıyız. Sivil toplum örgütleri, yerel yönetim ve diğer kurumlar arasındaki iş birliği ile ilçemizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha modern bir yer haline getirebiliriz." dedi.