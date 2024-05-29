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        Termeli sporculardan güreş başarısı

        Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda, Terme ilçesinden katılan sporcular ikincilik ve üçüncülük elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:58 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:01
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        Termeli sporculardan güreş başarısı
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        Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda, Terme ilçesinden katılan sporcular ikincilik ve üçüncülük elde etti.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yan sahasında düzenlenen organizasyonda, 44 ilden 2 bin 480 sporcu mücadele etti.

        Aşırtmalı aba, kapışmalı aba ve karakucak branşlarında gerçekleştirilen şampiyonada, Terme ilçesi sporcuları önemli derecelerle döndü.

        Kapışmalı aba branşında, Terme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu 70 kiloda Emin Erdem İşcan Türkiye 2.'si olurken, aşırtmalı aba branşında Terme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcusu 82 kiloda Derviş Halim Kocal Türkiye 3.'sü oldu.

        Galeri
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